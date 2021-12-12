В Приморье выпадет небольшой снег 12 декабря

Погода в воскресенье вполне порадует приморцев. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В воскресенье, 12 декабря, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления, информирует портал «Примпогода». В крае в этот день облачно, местами небольшой и умеренный снег. На дорогах – гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха колеблется от -9 до +3 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха в приморской столице -1...-3 градусов, к вечеру понижение до -8 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Воздух прогреется до -3...-5 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...+2 градуса.

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