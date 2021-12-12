Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток12 декабря 2021 0:16

В Приморье выпадет небольшой снег 12 декабря

На дорогах гололедица, ветер умеренный, до +3 градусов
Екатерина ТИХАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погода в воскресенье вполне порадует приморцев.

Погода в воскресенье вполне порадует приморцев.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В воскресенье, 12 декабря, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления, информирует портал «Примпогода». В крае в этот день облачно, местами небольшой и умеренный снег. На дорогах – гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха колеблется от -9 до +3 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха в приморской столице -1...-3 градусов, к вечеру понижение до -8 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Воздух прогреется до -3...-5 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...+2 градуса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03