Автоледи возмутила ситуация в известном торговом центре Владивостока

Мнения людей разделились насчет описанной ситуации. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с парковкой в торговом центре «Дружба» на улице Русской, 2к, возмутила автоледи из Владивостока. Женщина опубликовала в социальных сетях видео, на котором говорит, что на территорию запускают абсолютно все машины, образуются гигантские очереди, но в итоге парковочных мест всем не хватает, поэтому людям приходится уезжать несолоно хлебавши. Вот только на выезде с водителей требуют деньги, хотя человек мог даже не выйти из авто. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась к администрации комплекса за разъяснениями.

– Вот ситуация в «Дружбе» на парковке: машины запускают, все машины, а парковочных мест нет. Вообще. От слова совсем. И бесплатно не выпускают: не нашли место припарковаться – платите все равно, это не наши проблемы, – говорит женщина на видео, показывая территорию возле торгового центра.

На кадрах действительно можно увидеть большие очереди и явно затрудненное движение даже для такого маленького пространства.

В комментариях под публикацией некоторые пользователи выразили солидарность с жительницей Владивостока, сказав, что в час пик, особенно в выходные дни, там не пробиться. Но стоит заметить, что часть людей не поддержали жалобу, заявив, что плата за неудавшуюся парковку это «бред какой-то».

– Заехала, сделала «круг почета» потеряла 15 минут, не нашла места, психанула, на выезде сказала, что платить не буду. Даже не возражали, – пишет другая девушка.

Редакция «Комсомолки» связалась с администрацией торгового центра «Дружба». Мужчина на том конце провода подтвердил, что ситуации с загруженной парковкой у них почти регулярны по выходным.

– Я подтверждаю, что эти люди не нашли мест, но оплату никто не берет, – говорит собеседник. – Когда в субботу-воскресенье люди не находят парковку, мы их просто так выпускаем.

Также администратор заметил, что согласно их правилам, написанных и на чеке, и на информационных стендах, они могут так не делать и все же взимать плату.

Добавим, что на уточняющий вопрос, не могли ли парковщики самовольно требовать с водителей деньги, мужчина ответил «нет», уточнив, что весь рабочий процесс виден на камерах видеонаблюдения.

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