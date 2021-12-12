В Приморье 12 декабря Covid-19 обнаружили у 459 жителей края

Оперативные данные на воскресенье, 12 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Актуальные данные по распространению коронавируса в Приморье опубликовал краевой оперативный штаб. По данным на 12 декабря, в регионе за последние сутки выявили еще целых 459 случаев заражения. Это, конечно, не новый антирекорд (он был 5 декабря, когда всего за один день болезнь подтвердилась у 465 человек), но все же цифра далеко не маленькая. Всего же с начала пандемии в Приморье заболели 93 538 жителей края.

Выздороветь за последний день сумели 306 человек, всего же с заразой справились 79 036 жителей региона.

К сожалению, вирус унес жизни четырех заболевших, всего же от Covid-19 скончались 1 458 заразившихся.

В Приморье продолжает набирать кампания по вакцинации населения. На сегодняшний день в регионе хотя бы одним привито 849 937 человек.

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