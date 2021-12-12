Машина МЧС не могла проехать к горевшей квартире в многоэтажном доме во Владивостоке

Пожар случился в первой половине дня в воскресенье. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Воскресное утро 12 декабря для жителей дома №88 на улице Адмирала Кузнецова началось с пожара, горела квартира на восьмом этаже многоквартирного здания. Видеоролик с места происшествия появился в социальных сетях. Как рассказывает за кадром очевидец, спецтранспорт МЧС не мог проехать сразу к месту возгорания из-за запаркованной придомовой территории. Однако специалисты все же преодолели это вечное препятствие, характерное для Владивостока, и подоспели вовремя.

Как позднее отметили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Приморью, звонок о возгорании поступил в 11:44. Звонивший заявил, что горит балкон. Сразу же к месту происшествия выехали четыре пожарные машины и 11 спасателей.

Когда сотрудники МЧС прибыли на Адмирала Кузнецова, горела обшивка балкона – пожарные быстро потушили огонь. Площадь пожара не превысила двух квадратных метров.

– Помощь жильцам дома не понадобилась, пострадавших нет, – также отметили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что заставленные машинами придомовые дороги неоднократно становились причиной крупных пожаров, в том числе и с трагическим исходом. За последние несколько лет одним из самых громких и печальных происшествий стала трагедия в жилом комплексе «Фрегат - 2» на улице Нейбута, 6, где погибли двое детей.

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