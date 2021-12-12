Пьяный приморец насмерть сбил 15-летнюю девочку

Пьяному водителю грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария с трагическим исходом случилась вечером в субботу, 11 декабря. В Хорольском округе пьяный мужчина сбил девочку-подростка, которая шла по обочине. В итоге ребенок скончался в больнице от травм, а приморцу теперь грозит тюремный срок до 12 лет.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 18:20, к месту происшествия сразу же выдвинулись оперативники.

По предварительным данным, водитель Honda Stepwgn ехал по улице Чапаева в Хороле. В это же время по обочине, навстречу своей погибели, шла 15-летняя девочка. Роковая «встреча» произошла в районе дома №4.

– Пострадавшая была доставлена в отделение Хорольской центральной районной больницы, где впоследствии скончалась от полученных травм, – информировали в пресс-службе ОМВД России по Хорольскому округу.

По сообщению полиции, 46-летний водитель отказался пройти медицинское освидетельствование. Однако это ему не помогло – в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. За нарушение ПДД и вождение, ставшие причиной смерти человека, пьяному водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый задержан по 91 статье УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

– Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, – добавили в пресс-службе ведомства.

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