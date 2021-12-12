У автобуса вылетели стекла от столкновения с фурой во Владивостоке

Фото: instagram.com/dpskontrol125rus

Серьезное для транспорта происшествие случилось в субботу, 11 декабря, во Владивостоке. Чуть выше от остановки Добровольского в районе бухты Тихой столкнулись большегруз и автобус, следующий по 31 маршруту. В социальных сетях появились соответствующие видео и фото.

На кадрах видно, что от столкновения у общественного транспорта покорежена передняя часть и выбиты стекла, осколки рассыпались по дороге и на фуру.

Что стало причиной аварии, пока не известно. По словам очевидцев, есть две возможные версии произошедшего. Первая: водитель автобуса не смог удачно обогнуть большегруз. Вторая: Тяжелая машина скатилась по дороге, покрытой льдом, и врезалась в общественный транспорт.

По предварительным данным, никто в результате ДТП не пострадал.

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась за разъяснениями в пресс-службу городской Госавтоинспекции, однако на момент публикации этого материала ответ не получен.

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