Во Владивостоке водитель не пропустил реанимацию

Фото: Иван МАКЕЕВ

Неприятная ситуация произошла на дорогах Владивостока – водитель белого авто не пропустил реанимационный автомобиль, хотя у машины была включена звуковая сирена. Инцидент случился на участке дороги от Молодежной до съезда на Некрасовскую, соответствующее видео, которое сняли прямо из салона медицинской машины, появилось в социальных сетях Приморья.

Теперь медики и жители приморской столицы просят разобраться в ситуации сотрудников МВД и ГИБДД. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции, однако на момент публикации ответ получен не был.

В комментариях под видео некоторые люди постарались встать на защиту водителя, мол, он мог просто не услышать. Но это мнение разбивается об аргумент, что можно было увидеть по зеркалам заднего вида, что за человеком едет скорая помощь. Конечно, не стоит упускать из вида и тот момент, что видео обрывается раньше, чем мы узнаем, как же закончилась эта ситуация.

Кроме того, несколько комментаторов отметили, что медики могли объехать непропустившего их водителя.

Гадать обо всех факторах, повлиявших на сложившуюся ситуацию, можно долго. В любом случае, теперь в этом должны разобраться полицейские.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03