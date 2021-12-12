Возмутительное преступление с топором произошло во Владивостоке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возмутившее общественность преступление – иначе и не назовешь – произошло на площади Баляева во Владивостоке. Неизвестный человек срубил небольшую елочку, высаженную за стелой с названием города, возле развязки. Итог коварного похищения зеленой красавицы заметили жители накануне, в субботу. В комментариях под публикацией люди возмутились поведению анонимного рубителя городских елок и попросили мэрию разобраться в произошедшем.

– Уважаемая администрация, если есть камеры, направленные на ели, отсмотрите, накажите виновных, – просят владивостокцы.

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в мэрию, но там пока что не готовы предоставить информацию по инциденту.

Именно здесь срубили маленькую елочку. Фото: instagram.com/dpskontrol125rus

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