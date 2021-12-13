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Владивосток12 декабря 2021 23:44

В Приморье 13 декабря местами пройдет снег

В крае все еще прохладно, от -13 до -3 градусов
Руслан НОВИКОВ
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В некоторых районах края в понедельник ожидается снег

В некоторых районах края в понедельник ожидается снег

Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье пройдет небольшой снег - предположительно, вечером. На дорогах из-за резкого похолодания сохранится накат и гололедица. Северо-восточный ветер будет чуть сильнее, чем вчера. Особенно достанется побережьям, выяснила "КП-Владивосток" у портала "Примпогода".

Во Владивостоке обойдется без осадков, температура составит -3...-5 градусов. Все бы ничего, но ветер в дальневосточной столице тоже рассвирепеет.

В Уссурийске облачно, без осадков. На дорогах сохранится гололед. Ветер слабый или умеренный. Температура аналогична Владивостоку.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, утром сильный. Температура воздуха составит от -2 до -4 градусов.

Напомним, что уже во вторник, 14 декабря, морозы отступят. Днем воздух, возможно, прогреется до -2...+3 градуса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03