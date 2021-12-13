В Приморье 13 декабря местами пройдет снег

В некоторых районах края в понедельник ожидается снег
Фото: Милана СОКОЛ
В Приморье пройдет небольшой снег - предположительно, вечером. На дорогах из-за резкого похолодания сохранится накат и гололедица. Северо-восточный ветер будет чуть сильнее, чем вчера. Особенно достанется побережьям, выяснила "КП-Владивосток" у портала "Примпогода".
Во Владивостоке обойдется без осадков, температура составит -3...-5 градусов. Все бы ничего, но ветер в дальневосточной столице тоже рассвирепеет.
В Уссурийске облачно, без осадков. На дорогах сохранится гололед. Ветер слабый или умеренный. Температура аналогична Владивостоку.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, утром сильный. Температура воздуха составит от -2 до -4 градусов.
Напомним, что уже во вторник, 14 декабря, морозы отступят. Днем воздух, возможно, прогреется до -2...+3 градуса.
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