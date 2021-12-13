В Приморье привились больше 851 тысячи человек

Темп вакцинации снизился Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный оперштаб опубликовал очередную сводку эпидемиологической обстановки. За минувшие сутки, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток", заразились коронавирусом еще 457 приморцев. Всего за время пандемии выявили 93 955 случаев заражения.

Выздоровели 122 человека, а всего - 79 168. Разрыв между заболевшими и победившими болезнь не сокращается. К несчастью, четыре приморца скончались от коронавируса за сутки, всего болезнь унесла жизни 1 462 человек.

Привито как минимум первым компонентом уже 851 298 человек. Темпы вакцинации заметно снизились: если раньше число привитых увеличивалось на 5-10 тысяч в день, за минувшие сутки привились меньше 3 тысяч человек.

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