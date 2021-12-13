Дальнобойщик в Приморье заплатил 54 тысячи рублей за проститутку, но получил лишь угрозы

Вечер не задался Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Казус случился с дальнобойщиком-белорусом Евгением в Приморье. Когда водитель вез грузы на Дальний Восток, решил отдохнуть с девушкой по вызову. Однако, заставив перевести 54 тысячи рублей, "владельцы бизнеса" начали оправдываться, а потом просто угрожать, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на Mash.

Инцидент произошел в Уссурийске: куртизанку 35-летний Евгений вызвал с сайта на стоянку грузовиков. Изначальной ценой были 2000 рублей за вечер. Однако сначала сутенеры заверили, что нужно оплатить женщине такси и "страховку тела". Однако чудом выудив у водителя 54 тысячи рублей, никого к мужчине так и не отправили.

Голоса в трубке с номером на сайте пытались убедить водителя то в сломанной системе, то в невозможности принять наличные - и потребовали еще больше денег. Когда Евгений отказался, угрожать начали "людьми из Москвы", клясться Богом и утверждать, что подкинут наркотики.

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