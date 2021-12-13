Строители сами тушили пожар, окутавший многоэтажный недострой в Уссурийске

Такую картину наблюдали жители. Фото: портал us-sk.ru

В районе Междуречье в Уссурийске жители сняли на видео клубы черного дыма. Еще утром, порядка 9 часов утра, пожар окутал строительный объект на Чичерина-Ушакова. Оказалось, что произошло короткое замыкание, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток".

Очаг уже устранили - и, стоит отметить, силами самих строителей. Причину возгорания установили уже специалисты пожарной бригады, прибывшие на место.

Огнем объяло нижний этаж здания. К счастью, никто не пострадал. Стройка продолжена.

Приморцы в комментариях не совсем в восторге от ситуации: многие сетуют, что тушением должны заниматься специально обученные пожарные. Строителям в их дело лучше не лезть и беречь свои жизни.

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