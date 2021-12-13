У 44-летней женщины из Артема нашли 17 килограммов марихуаны

Такой "клад" нашли у женщины. Изъятые вещества уничтожат. Фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краю

В Приморье отделом наркоконтроля изъяли серьезную партию наркотиков. Задержанной по делу оказалась 44-летняя женщина - в ее доме в Артеме, на улице Дежнева, нашли аж 17 килограммов марихуаны. Но ирония в том, что женщина не перестает уверять, что даже такая доза - для личного употребления.

Это «Комсомольская правда - Владивосток» выяснила в пресс-службе УМВД Приморья. Во дворе сотрудники органов нашли пять картонных коробок, три мешка и пакет. Все - с каннабисом (марихуаной). В суд фигурантка пойдет по статье о хранении наркотиков в крупном размере (части 2 статьи 228 УК РФ).

Женщина под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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