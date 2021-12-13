Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток13 декабря 2021 2:27

У 44-летней женщины из Артема нашли 17 килограммов марихуаны

Все - для личного употребления, пояснила жительница
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Такой "клад" нашли у женщины. Изъятые вещества уничтожат. Фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Такой "клад" нашли у женщины. Изъятые вещества уничтожат. Фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краю

В Приморье отделом наркоконтроля изъяли серьезную партию наркотиков. Задержанной по делу оказалась 44-летняя женщина - в ее доме в Артеме, на улице Дежнева, нашли аж 17 килограммов марихуаны. Но ирония в том, что женщина не перестает уверять, что даже такая доза - для личного употребления.

Это «Комсомольская правда - Владивосток» выяснила в пресс-службе УМВД Приморья. Во дворе сотрудники органов нашли пять картонных коробок, три мешка и пакет. Все - с каннабисом (марихуаной). В суд фигурантка пойдет по статье о хранении наркотиков в крупном размере (части 2 статьи 228 УК РФ).

Женщина под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03