В Дальнегорске автомобиль врезался и сгорел до тла минувшей ночью

ДТП произошло на гололеде. Фото: принтскрин видео, dps_control_dalas

В приморском Дальнегорске случилось ужасное ДТП. Автомобиль Toyota Vista, как выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" врезался. Водитель не справился с управлением.

Обстоятельства уточняются. Как утверждает за кадром супруга водителя, ехала семья в гараж. Затем она, к слову, покрыла мужа бранью.

Автомобиль сгорел до тла. Фото: dps_control_dalas

Сам конфликт семьи остался за кадром, а машина, как видно на фото, уничтожена. Приморцы в комментариях обескуражены:

- Вообще-то гололед, не мудрено, что врезался. А вот супруга обзывать на камеру...- написала жительница под публикацией.

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