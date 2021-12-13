Многострадальный дом в Артеме малолетние вандалы изрисовали непристойностями

Школьницы попали в объективы камер наблюдения. Фото: lifedv

Дом на Интернациональной, 71, в Артеме в очередной раз стал жертвой вандалов. Юные художницы в этот раз изрисовали лифты и двери многоэтажного дома непристойностями - изображениями половых органов.

Видеозапись с многочисленных камер наблюдения оказалась в Сети. На кадрах видно, что разрисовали здание совсем юные девушки - предположительно, пятиклассницы.

- Если кто-то узнал этих юных мадам в ярких нарядах - сообщите. Направим оттирать рисунки. Особенно главную виновницу в синей куртке и в очках, - сообщил один из подписчиков.

В комментариях приморцы принялись дискуссировать. Кто-то поэтично сетует, что общество скатывается в бездну грехопадения, кто-то отшутился, а некоторые - не видят чего-то сверхкриниминального. Все же большинство признает, что за проступок девочки должны понести ответственность. Очевидцы отметили: дом изрисован не в первый раз.

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