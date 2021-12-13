Постоялица гостиницы в Уссурийске сообщила о бомбе после ссоры с администратором

Женщина решила насолить администратору гостинцы после бурного отдыха Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередной случай телефонного терроризма произошел в Уссурийске, где неизвестная женщина «заминировала» популярную гостиницу. Поводом для звонка в диспетчерскую службу стала месть администратору за замечания по поводу бурного отдыха нетрезвой парочки влюбленных.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», тревожный звонок поступил в Единую диспетчерскую службу от неизвестной, которая сообщила о заложенном в одной из гостиниц Уссурийска взрывном устройстве. К указанному зданию вскоре подъехали полицейские, бойцы ОМОН и кинолог с собакой. Специалисты обследовали отель, но никакой бомбы, к счастью, обнаружено не было.

При проверке номера звонившей была установлена ее личность. Как выяснилось, горе-хулиганка звонила с личного мобильника. Вскоре был задержан сожитель «террористки», который пролил свет на причины случившегося. Он рассказал, что накануне они бурно отдыхали в данной гостинице, распивая спиртное и предаваясь любовным утехам, чем вызвали недовольство женщины-администратора.

На замечания сотрудницы отеля нетрезвая постоялица сильно обиделась и решила позже отомстить. Хулиганка не придумала ничего лучше, чем позвонить в диспетчерскую и сообщить о бомбе. Когда женщину задержали, то выяснилось, что она со своим мужчиной нигде не работает и ранее уже была судима за кражу. Откуда у отчаянной парочки безработных влюбленных деньги на номер в отделе – так и осталось загадкой.

Телефонную хулиганку доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту ложного сообщения об акте терроризма было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Женщине грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.

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