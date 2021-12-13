В Приморье бессердечная девушка украла деньги пенсионерки, скопленные на лечение

У женщины украли порядка 20 тысяч рублей с банковской карты Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье завершили расследование вопиющей истории - у 59-летней женщины украли деньги, которые та копила на лечение серьезного недуга. Случай произошел в Находке. Оказалось, что виновница - судимая женщина, которая иногда покупала продукты и лекарства пенсионерке, из-за этого и знала пин-код банковской карты.

Это "Комсомольская правда - Владивосток" выяснила в пресс-службе краевого УМВД. Как оказалось, украла 19,6 тысячи рублей 22-летняя девушка. Она уже была судима за аналогичное преступление, состоит на учете, не работает и лишена родительских прав.

- Злоумышленница призналась, что владелица карты сама сообщила ей пин-код, так как иногда она совершала покупки по ее просьбе. Женщина знала, что знакомая собирает денежные средства на лечение, но, тем не менее, совершила кражу, - сообщили в пресс-службе органа.

Под суд фигурантка пойдет по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

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