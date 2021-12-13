Туризм в Приморье по вкусу жителям России

Фото: предоставлено Туристско-информационным центром Приморского края.

2021 год уже почти подошел к концу, осталось меньше трех недель декабря. Поэтому настало время подводить итоги туристической отрасли в Приморье. Наш край в этом году большой молодец – он занял призовые места сразу в нескольких туристических конкурсах. Регионы России соревновались в конкурсе Туристических видеороликов «Диво России», в конкурсе Туристических событий Russian Event Awards и во всероссийском конкурсе «Детский туризм».

Почетная премия Russian Event Awards проходила совсем недавно, с 1 по 3 декабря, в Ульяновске. Среди участников можно было увидеть организаторов событий как регионального, так и федерального уровня – авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, претворяли в жизнь проекты в области событийного туризма.

Одна из главных наград для Туристско-информационного центра Приморья стала Гран-при в номинации «Лучший ТИЦ – организатор турсобытий». Наш край обошел Нижний Новгород и Свердловскую область. Фестиваль «По следам Арсеньева» занял третье место в номинации «Лучшее детское туристическое событие».

– Туристско-информационный центр проводит свои туристические мероприятия, является соорганизатором многих гастрофестивалей и информационным партнером. Для нас важно дать возможность развиваться турбизнесу, поэтому в нашем арсенале много образовательных мероприятий. Одно из них Тихоокеанский туристский форум, который мы с успехом проводим ежегодно уже семь лет. На защите проекта мы сделали акцент на помощь бизнес-сообществу в организации мероприятий. Важно не только проводить свои мероприятия, но и давать возможность развиваться другим, – отметила директор местного ТИЦ Ольга Гуревич.

В VIII Всероссийском фестиваль-конкурсе туристических видео «Диво России», который прошел с 7 по 9 декабря в Нижнем Новгороде, Приморье представило сразу восемь работ. Целых пять из них заняли призовые места, в том числе и одно первое место. Думаем, есть чем гордиться! Всего же в 2021 году в конкурсе приняли участие почти 1200 видеороликов, около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов. Организаторы конкурса похвалили регионы Дальнего Востока за активное участие.

Фото: предоставлено Туристско-информационным центром Приморского края.

Первое место в номинации «Короткометражные фильмы. Люди и события» занял фильм о серфинге в Приморье. История появления серф-спота на Русском острове благодаря Даниилу Филинову показала, что один увлеченный человек может создать полезный проект для привлечения туристов в регион. Ролик был снят Туристско-информационным центром для онлайн выставки «Знай наше» в прошлом году.

Победы видео работ из Приморья распределились следующим образом:

Номинация «Люди и события». 1 место – Как поймать свою волну.

Номинация «Гастрономический и винный туризм». 2 место – Вкус Владивостока.

Номинация «Моногорода России». 2 место – Выходные в Арсеньеве.

Категория «Анимационные фильмы». 2 место – Как дышится в Приморье?

Номинация «Места России». 3 место – Один день на Русском острове.

Управляющая проектами ТИЦ Приморского края Ирина Теппер прокомментировала победу участника конкурса. Она отметила, что защита работ длилась два дня. За это время судьи и сами участники увидели десятки достойных и интересных работ.

– На таких мероприятиях понимаешь, насколько прекрасная у нас страна. Каждому региону есть чем гордиться. Но Приморский край особенно постарался в прошедшем году. Туристско-информационный центр уделяет много внимания созданию видеороликов для продвижения турпотенциала региона. Здорово, что профессиональное жюри высоко оценило наши старания, – добавила Ирина.

Еще одну победу на Втором всероссийском конкурсе детских туристских проектов одержала Туристическая компания «Восток Интур» из Владивостока. Команда со своим проектом «Занимательная археология Приморья» заняла почетное первое место. Награждение победителей прошло 2 и 3 декабря в рамках форума, где экспертное сообщество обсуждало актуальные проблемы развития туротрасли, в том числе и для детской аудитории.

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