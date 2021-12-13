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13 декабря 2021 5:25

В СИЗО Уссурийска арестант сжег часть материалов из своего уголовного дела

Мужчина попал в тюрьму за незаконный оборот крупной партии наркотиков
Марк КАПУСТИН
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Мужчина весьма неординарным способом решил уйти от правосудия

Мужчина весьма неординарным способом решил уйти от правосудия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неординарную попытку избежать наказания совершил один из подозреваемых в СИЗО Уссурийска. Предприимчивый арестант решил сжечь материалы своего уголовного дела во время ознакомления с документом.

По информации «Комсомольской правды – Владивосток», все произошло в следственном кабинете СИЗО-3, где обвиняемый в обороте крупной партии наркотиков знакомился с материалами своего уголовного дела. Выбрав момент, когда следователь ненадолго вышел из помещения, мужчина в одном из документов совершил дописку частицы не к слову «верно».

Затем 45-летний подозреваемый вырвал несколько листов из дела, включая явку с повинной, которые успел сжечь с помощью спичек. Еще один поврежденный огнем документ сумели потушить подоспевшие сотрудники изолятора.

За содеянное мужчине придется ответить перед законом по ч. 1. ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, которые могут быть добавлены к его основному сроку сроку.

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