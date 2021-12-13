В Приморье мужчину расстреляли из травмата возле ресторана

Нападавший ранил водителя и повредил его машину Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Житель Лучегорска не ожидал, что посещение популярного местного ресторана закончится для него вызовом полиции и обращением за медицинской помощью. Причиной случившегося стал конфликт с нетрезвым гулякой, который был вооружен травматическим оружием.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», выстрелы прозвучали в ночное время возле парковки на входе в ресторан, откуда вышел местный житель. У него произошла словесная перепалка с другим посетителем, который был сильно пьян и провоцировал конфликт.

Нетрезвый хулиган сначала угрожал своему оппоненту, а затем сел в свой пикап Toyota Hilux и неожиданно стал стрелять в его сторону из травматического пистолета. В результате 46-летний пострадавший был ранен. Также от выстрелов пострадала и его машина марки Mazda.

Сразу после случившегося нападавший уехал с места событий, а травмированный мужчина сообщил о происшествии в полицию. Вскоре во дворе одного из домов Лучегорска сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии остановили разыскиваемый автомобиль с нарушителем.

Подъехавшие работники следственной группы попросили мужчину открыть машину для осмотра, на что он ответил нецензурной бранью. Пьяный хулиган высказывал различные угрозы и оскорблял женщину-дознавателя полиции.

После этого 33-летнего дебошира доставили в отделение, где выяснилось, что ранее он уже неоднократно был судим. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством, нанесение побоев, незаконный оборот оружия, кражи, групповой грабеж и применение насилия в отношении полицейских.

Теперь задержанному грозит новый срок за причинение телесных повреждений посетителю ресторана и оскорбление сотрудников полиции. Следствие продолжается.

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