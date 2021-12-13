Бывший мэр Находки, занимавший пост 8 лет, скончался в Приморье

Фото: Администрация Находкинского ГО

В Приморье 13 декабря на 79-ом году жизни скончался Виктор Семенович Гнездилов. Он занимал должность мэра Находки два срока и являлся почетным жителем города.

В 1980-х Гнездилов был первым замом председателя горисполкома, а затем и председателем. В 1991 году стал главой исполнительного комитета, а в 1996 году выбран мэром города. Пост Виктор Семенович занимал 8 лет: выбрали два раза подряд. В 1999 году Гнездилов стал председателем Ассоциаций глав мунобразований Приморья.

Почетный гражданин Находки, имеет грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР, Орден Почета.

- Память о грамотном руководителе, настоящем профессионале, достойном гражданине и жителе города Находки навсегда останется в истории городского округа и в наших сердцах, - сообщили "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе администрации города.

Прощание состоится 16 декабря в полдень в муниципальном Центре культуры (Ленинская, 22). Редакция "КП-Владивосток" присоединяется к соболезнованиям.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03