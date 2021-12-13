Вводят в гипноз: приморцы предупреждают о хитрой ловушке цыган

Жители Артема подчеркивают: такое - совсем не редкость Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из приморских пабликов (artem.news.plus) предупредили горожан Артема: на улицах орудуют цыгане. Как сообщили в соцсети, мошенники забирают драгоценные вещи и деньги на центральной автобусной остановке города. А также "вводят в гипноз".

- Хочу предупредить о цыганах, которые на центральной автобусной остановке (Садильник) по-прежнему орудуют, вводят людей в гипноз и забирают вещи. Будьте очень бдительны! - написал автор поста.

Приморцы принялись рассуждать в комментариях: многие согласны, что психологическую манипуляцию мошенников можно назвать гипнозом:

- Ни в коем случае нельзя разговаривать, а просто уходить. Тут действительно чистой воды психология, люди сами все отдают, - рассуждает один из жителей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03