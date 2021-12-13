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13 декабря 2021 7:27

ФСБ нашла в доме приморца схрон с оружием и наркотиками

Вся «запрещенка» уже была готова для продажи
Марк КАПУСТИН
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Мужчину изначально заподозрили в браконьерстве.

Мужчину изначально заподозрили в браконьерстве.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Желание заработать легкие деньги на продаже наркотиков привели жителя Лазовского района на скамью подсудимых. Мужчина хранил дома не только запрещенные вещества, но также незарегистрированное огнестрельное оружие и более сотни патронов.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», в поле зрения оперативников попал житель одного из сел в Лазовском районе, который ранее уже был судим за незаконный оборот оружия и продажу крупной партии наркотиков. Мужчина также был замечен в браконьерстве, что и стало поводом для визита к нему силовиков из ФСБ.

Однако в жилище 31-летнего задержанного оперативников ожидал более серьезный «улов» - в пластиковых мешках и контейнерах была обнаружена крупная партия марихуаны, 7 шприцев с гашишным маслом и незарегистрированное оружие. По предварительным данным, все это было приготовлено для дальнейшей продажи.

Среди обнаруженного силовиками оружия была незарегистрированная винтовка марки ТОЗ-8, а также газовый пистолет со спиленными номерами и около 120 патронов различного калибра. Следователям предстоит выяснить, входил ли задержанный в одну из местных преступных группировок. Ранее мужчина был судим за групповое нанесение тяжких телесных повреждений.

Сейчас владельцу наркотиков и оружия предстоит ответить перед судом. За свою противозаконную деятельность ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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