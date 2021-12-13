Урожайная зима. Приморцы в шоке от клада, найденного в лесу

Местные жители в недоумении от такой аномалии в зимнем лесу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Приморья в соцсети взбудоражила земляков необычной фотографией. Дело в том, в зимнем лесу женщина обнаружила грибную поляну, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в соцсети.

Фото: pogoda_25_region

"Клад", как назвали грибы жители, обнаружили в лесочке близ Уссурийска. На улице - декабрь, поэтому местные жители в недоумении от аномалии природы.

- Грибы, в принципе, можно и в декабре собирать, подмёрзшие, но всё же! - написала автор публикации.

В комментариях, где поделились фото, шутят про урожайную зиму:

"Есть опенок летний, есть осенний, теперь - зимний"; "Снег и грибы, природа чудит!"; "Какая урожайная зима в этом году", - отметили приморцы.

В свою очередь, зимние опята - реально существующий подвид опят. Такой гриб может плодоносить во время зимних оттепелей, сообщают в открытых источниках.

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