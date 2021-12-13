Урожайная зима. Приморцы в шоке от клада, найденного в лесу

Местные жители в недоумении от такой аномалии в зимнем лесу
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жительница Приморья в соцсети взбудоражила земляков необычной фотографией. Дело в том, в зимнем лесу женщина обнаружила грибную поляну, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в соцсети.
Фото: pogoda_25_region
"Клад", как назвали грибы жители, обнаружили в лесочке близ Уссурийска. На улице - декабрь, поэтому местные жители в недоумении от аномалии природы.
- Грибы, в принципе, можно и в декабре собирать, подмёрзшие, но всё же! - написала автор публикации.
В комментариях, где поделились фото, шутят про урожайную зиму:
"Есть опенок летний, есть осенний, теперь - зимний"; "Снег и грибы, природа чудит!"; "Какая урожайная зима в этом году", - отметили приморцы.
В свою очередь, зимние опята - реально существующий подвид опят. Такой гриб может плодоносить во время зимних оттепелей, сообщают в открытых источниках.
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