В порту Владивостока загорелось рыболовное судно

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Приморья

В бухте Диомид во Владивостоке загорелось морозильное рыболовецкое судно, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Все произошло средь бела дня. Сообщение о пожаре поступило в 14:45, пожарные расчеты прибыли через несколько минут. Оказалось, что горит каюта на второй палубе - для тушения прибыли 57 человек и 12 единиц техники. Пострадали четыре человека, однако, к счастью, летальных исходов нет.

В общей сложности огнем окутало 10 квадратных метров. Обстоятельства сейчас уточняются: виновником может оказаться один из членов экипажа. На месте работают дознаватели МЧС России, чтобы установить причину возгорания.

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