Кислые осадки и высокую концентрацию пыли зафиксировали во Владивостоке

Самые загрязненные районы - Постышева и Баляева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Центра мониторинга загрязнения поделились очередным исследованием. Состояние окружающей среды измеряют ежемесячно. За ноябрь 2021 года зафиксировано в пять раз больше пыли, чем в аналогичном месяце прошлого года, а также кислые осадки в одном из районов, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток".

Загрязнение пылью повысилось в пять раз с ноября 2020 года, содержание оксидов углерода и формальдегидов увеличились в 1,4 и 2,3 раза соответственно. Концентрация диаксида азота осталась на том же уровне. Не превысил допустимую норму и бензпирен (канцероген, который образуется в тлении, горении, при курении и т.п.).

Самыми загрязненными оказались районы остановок Постышева и Баляева: там традиционно очень интенсивное движение автомобилей.

Кислые осадки же зафиксировали в районе станции "Садгород" во Владивостоке 23 ноября и с 30 ноября по 1 декабря (рН=4,94 и до рН=4,89 соответственно). Концентрацию можно сравнить с едкими свойствами кока-колы.

Превышения уровня радиации не обнаружено.

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