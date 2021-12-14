В Приморье 3 человека скончались от коронавируса

В Приморье 856 624 человек вакцинировались от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский оперштаб опубликовал новую статистику заболеваемости коронавирусом. По обновленным данным в крае выявили 455 случаев заражения. За все время пандемии COVID-19 заболели 94 450 человек.

По данным на 14 декабря побороть недуг смогли 103 приморца, всего – 79 262. Есть и печальная статистика. За минувшие сутки коронавирус унес жизни трех жителей края. За весь период болезни скончались 1 465 человек.

В крае продолжается массовая кампания по вакцинации. Как минимум первый компонент вакцины от вируса получили 856 624 жителей Приморья.

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