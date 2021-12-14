Двое полицейских в Приморье, подкинувших наркотики невиновному, пойдут под суд

Фальсификатору грозит серьезный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух уже бывших полицейских осудят за сфабрикованные дела. Оборотни в погонах обвиняются в том, что дважды подкинули мужчине наркотики и насилием заставили признаться в преступлении, которое он не совершал. Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Фигурантами стали "опера" Находки. Как утверждает следствие, старший оперуполномоченный Находкинского линейного отдела МВД на транспорте вместе с сослуживцем (который, к слову, уже был судим за превышение полномочий полицейского и насилие) задержали местного жителя, избили, заковали в наручники и подкинули в карманы больше 3 граммов гашишного масла, перемешанного с табаком. Как удалось выяснить, это сделано, чтобы повысить плановый показатель.

В прокуратуре дополнили, что полицейские заставили мужчину признаться и в изготовлении наркотиков. Затем был еще один эпизод: старший "опер" вновь приобрел грамм наркотика и попросил другого полицейского подкинуть его во время обыска в квартире потерпевшего. Так фальсификаторы добились и второго уголовного дела.

Потерпевшего отпустили - уголовное преследование официально прекращено. А вот полицейский обвиняется по статьям о фальсификации, превышении должностных полномочий, а также в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков. Второй фигурант дела пойдет по статье "превышение должностных полномочий".

- Уголовное дело прокуратура направила в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу, - заключили в пресс-службе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03