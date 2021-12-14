В Приморье 14 декабря вернется тепло до +5°С

Во Владивостоке южный теплый ветер Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье 14 декабря продолжится потепление, которое началось вечером накануне, 13 декабря. Погоду диктует поле пониженного давление. Осадков не ожидают, потеплеет аж до +5 градусов на юге. На севере столбики покажут от -3 до -10, выяснила "Комсомольская правда - Владивостока" у портала "Примпогода".

Ветер юго-западный, в основном, умеренный. Возможна облачность. Средняя температура по краю будет колебаться от -7 до +4 градуса, сообщили синоптики.

Во Владивостоке облачно, но без осадков. Ветер слабый, при чем южный. Температура воздуха составит +1...+3, утром все еще морозно: от -8 до -10 градусов.

В Уссурийске переменная облачность. Ветер также южный или юго-западный. И хотя утром температуры были "шокирующие" (от -16 до -20), днем воздух прогреется до +2 градусов.

В Находке температура дойдет до +4 градусов тепла. Юго-восточный ветер посетит город только во второй половине дня.

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