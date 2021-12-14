В Приморье юношу, угнавшего машину такси, чтобы кататься всю ночь, осудили на 8 лет

Автомобиль такси нашли разбитым. Фото: Пресс-служба УМВД Приморья

В Приморье 23-летний житель села Михайловки получил приговор суда. В колонии строгого режима приморец проведет 7 лет и 10 месяцев - за угон автомобиля такси, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Преступление юноша совершил в декабре прошлого года. Приморец вызвал такси, приехал 60-летний таксист. Водитель привез парня на улицу Суворова, но не все прошло гладко. Клиент начал расплачиваться, а затем внезапно схватил нож из кармана куртки, напал на водителя и скрылся, угнав автомобиль. Раненому потребовалась госпитализация, но мужчина выжил.

- Полицейские незамедлительно приняли комплекс мер, направленных на установление местонахождения и задержание подозреваемого. Ориентировка с его приметами была передана всем наружным службам полиции. Похищенная автомашина марки Toyota Рrius этой же ночью была обнаружена недалеко от места происшествия со следами ДТП. В угнанном транспортном средстве эксперты-криминалисты обнаружили и изъяли нож со следами крови, а также следы обуви и пальцев рук и иные следы биологического происхождения, по которым был назначен ряд экспертиз, - рассказали в органе.

В отделе юноша (к слову, неоднократно судимый) пояснил, что был пьян - но это лишь отягощающее обстоятельство для серьезного преступления. Суд признал парня виновным и назначил срок по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный в крупном размере).

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