Приморцы смогут летать в Москву на новейшем широкофюзеляжном самолете

Airbus 350 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые в аэропорту Владивостока приземлился новейший широкофюзеляжный самолет "А. Василевский" (Airbus 350) компании "Аэрофлот". Первые рейсы самолет открыл в прошлом году, а в этом судно выходит и на новые направления: в том числе на маршруты из Дальнего Востока в Москву, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток".

Первый А-350 приземлился рейсом 1702 из Москвы в 11:57. Информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".

Как стало известно "Комсомолке", А-350 - современный дальнемагистральный самолет, предлагающий новый тип сервиса. В пассажирском салоне судна трехклассная компоновка: Бизнес (28 мест), Комфорт (24 места) и Эконом (264 места). При этом в бизнес-классе установлены кресла, которые раскладываются в двухметровую кровать, а также мониторы размером 54 см.

На борту А-350 новая система освещения, позволяющая менять цветовую гамму света в зависимости от того, на какой высоте находится самолет. Во всех классах обслуживания, стоит отметить, современная мультимедийная система с доступом в интернет.

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