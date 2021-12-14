В ТЦ "Калина Молл" во Владивостоке открыли "Мобильную почту" в честь Нового года

Сотрудники во всем помогут. Фото: Пресс-служба АО "Почта России"

Почта России открыла мини-филиал в торговом центре "Калина Молл". В преддверии Нового года в пункте "мобильной почте" можно купить и отправить подарки сразу - организаторы уверяют, что они будут доставлены в срок, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток".

- Наши клиенты ценят возможность сделать новогодние покупки и, не тратя время на поездки по городу, отправить подарки близким, - сообщил Андрей Кульмяев, замдиректора по операционному управлению Дальнего Востока.

На стойке можно бесплатно подписать и отправить поздравительные открытки, оформить подписку на периодику для себя или в подарок. До 16% декабря действует скидка до 30% более чем на две тысячи изданий. Подарить подписку можно и детскому дому, школе-интернату, дому престарелых в качестве благотворительной акции.

Сотрудники помогут правильно заполнить адресные строки. Филиал работает до 16 декабря с 10:00 до 19:00.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03