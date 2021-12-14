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Владивосток14 декабря 2021 5:41

В Приморье управленец потратил на себя деньги, предназначенные на годовые выплаты зарплат

В общей сумме рабочим не выплатили больше четырех миллионов рублей
Руслан НОВИКОВ
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Порядка 35 рабочих стали жертвами гендиректора

Порядка 35 рабочих стали жертвами гендиректора

Фото: Иван МАКЕЕВ

Гендиректор коммерческого предприятия в Приморье пойдет под суд - расследование Следкома края завершено. Детали истории шокируют: обвинение приморец получил за то, что украл деньги, которые должны были пойти на зарплаты его же сотрудникам. Это "Комсомольская правда - Владивосток" выяснила в пресс-службе краевого управления СК Приморья.

По версии следствия, практически три года, с июля 2019 по июль 2021 обвиняемый успешно тратил на себя деньги из зарплатного фонда. Никаких иных средств на оплату труда приморец не предусматривал. Таким образом 34 работника предприятия за 3 года не получили в сумме больше 4 миллионов рублей.

Компанию в органе не назвали, но известно, что деятельность организации - оборудование электросетей. Уголовное дело направлено в суд.

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