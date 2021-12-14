«Мы живем на дне». Во Владивостоке нашли следы древнейших созданий

На острове Русский местная жительница обнаружила во время прогулки камни с необычными узорами. Фото: instagram.com/liliyig2727

Моря таят множество загадок и сюрпризов, один из них обнаружила жительница Приморья во время прогулки по Русскому острову. Камни с необычными узорами, похожими на рисунки, что в древности оставляли люди на скалах, привлекли внимание девушки. Что это за фигуры? Что они значат? Стали разбираться.

Петроглифы? Откуда? Стали разбираться. Фото: instagram.com/liliyig2727

- Как оказалось, рисунки на камнях не имеют никакого отношения к творениям рук древнего человека. Замысловатые фигуры - это следы илоедов - древнейших кишечнополосатых организмов, возраст которых составляет 220 млн лет. Мы живем на дне, - пишет о своей находке в соцсетях девушка.

Замысловатые фигуры — это следы илоедов. Фото: instagram.com/liliyig2727

Многие обсуждают необычную находку, такой привет из прошлого не смог оставить людей равнодушными.

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