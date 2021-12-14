Другая рыба, больше мяса и овощей: расходы на питание школьников Владивостока увеличат в три раза

Бесплатные обеды для школьников Владивостока станут сытнее и разнообразнее Фото: Евгения ГУСЕВА

Бесплатные обеды для отдельных категорий учеников в школьных столовых Владивостока с нового года станут сытнее и разнообразнее. Расходы городского бюджета на питание одного ребенка в сутки планируют увеличить сразу втрое - с 25 до 70 рублей

За счет городского бюджета во Владивостоке бесплатным питанием один раз в день обеспечиваются учащиеся начальных классов из многодетных семей, а также дети родители которых получают ниже прожиточного минимума или из семей, находящихся в социально опасном положении. Всего порядка 3,3 тысяч ребят.

- Мы понимаем, что говорить о высоком разнообразии питания за 25 рублей не приходится, и поддерживаем увеличение расходов на горячие обеды. Хотим улучшить качество питания детей и профинансируем из городского бюджета увеличение стоимости бесплатных обедов до 70 рублей со следующего года. Депутаты городской думы нас поддержали, - отметил глава Владивостока Константин Шестаков.

Благодаря увеличению бюджетных трат, в меню младшеклассников планируют добавить больше мяса, другие виды рыбы и больше свежих овощей. В городском бюджете на следующий год на эти цели дополнительно заложили 25,8 миллиона рублей.

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