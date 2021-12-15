Скоростной спуск на сноуборде и LTE: приморцы могут еще быстрее делиться видео с зимнего отдыха

Фото: instagram.com/sysoeva_pro

Для жителей Приморья активно отдыхать зимой это давняя традиция. Кто катается на коньках, кто на тюбингах, а кто и вовсе покоряет склоны на лыжах и сноуборде. Владивостокцам удобней и проще доехать до любимого центра зимнего отдыха в бухте Лазурная, где есть весь спектр морозных развлечений. А теперь это будет вдвойне приятнее, ведь любители делиться фотографиями и видео смогут это делать в несколько раз быстрее благодаря новой вышке со связью «четвертого поколения» от МТС.

– Цифровой детокс у активных туристов уже не в моде. Напротив, выезжая семьей на зимние катания, люди хотят быть на связи, активно общаться в мессенджерах, делать фото и видео для социальных сетей. С началом сезона лыж и тюбингов мы традиционно видим всплеск интернет-трафика. Согласно Big Data МТС, с введением антиковидных ограничений приморцы стали чаще отдыхать на горнолыжных базах в своем регионе. Так, в начале зимы 2021 года места зимнего отдыха в Приморье были на 50% более загружены, чем в предыдущие годы. Прогнозирую, что в этом году эта активность будет еще выше, – рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

А учитывая, что новый сезон уже открылся, то можно смело ехать и тестировать различные спуски, а заодно и сотовую связь – со скоростью света публиковать рилс, тиктоки или любой другой угодный душе контент.

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