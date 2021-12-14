Рецидивист из Владивостока напал на сотрудницу офиса микрозаймов

Мужчина специальна приехал в Уссурийск, чтобы совершить преступление. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Дерзкое нападение на менеджера компании по выдаче микрокредитов совершил посетитель офиса в Уссурийске. Злоумышленник сначала попросил выдать ему деньги для оформления займа, а затем попытался вырвать наличные из рук сотрудницы учреждения.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», о преступлении в полицию сообщила девушка-менеджер, на которую в офисе напал неизвестный. Она пояснила, что злоумышленник под видом клиента зашел в их заведение и спросил условия оформления кредита в сумме 80 тысяч рублей. Когда он увидел деньги в руках сотрудницы, то напал и попытался силой забрать всю наличность.

Отважная работница компании микрозаймов стала кричать и оказала грабителю активное сопротивление. Не ожидавший такого отпора мужчина испугался и быстро выбежал из помещения. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и кинолог с собакой, которые начали поиск нападавшего.

Вскоре мужчина был задержан и доставлен в отделение, где выяснилось, что он специально приехал из Владивостока для совершения преступления. При личном досмотре у него был обнаружен нож, который он планировал использовать во время попытки грабежа. Оперативники установили, что ранее 57-летний злоумышленник уже был судим за убийство, грабеж, причинение вреда здоровью, растрату чужого имущества и мошеннические действия.

Подозреваемый полностью признал свою вину и сообщил детали нападения. Сейчас мужчине грозит очередной тюремный срок за нападение на сотрудницу офиса микрозаймов.

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