«Всех порешу!»: алко-вор напал на продавца и подрался с покупателем в популярном магазине Владивостока

ЧП произошло в одном из алкомаркетов Владивостока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящий боевик разыгрался в популярном алкомаркете в районе Снеговой Пади во Владивостоке. Посетитель торговой точки попытался украсть бутылку настойки, но был пойман с поличным. Его заметила женщина-продавец, которая попыталась остановить вора и чудом и едва не пострадала.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», вечером в магазин зашел бородатый мужчина, который спрятал под курткой бутылку настойки и попытался уйти. Продавец заподозрила неладное и попросила посетителя вернуть на полку или оплатить спиртное.

В этот момент алко-вор стал вести себя неадекватно: он начал кричать на сотрудницу, оскорблять ее и угрожать. Это заметил другой посетитель магазина, который не остался равнодушным и решил вступиться за девушку.

Вспыхнувший между мужчинами словесный конфликт быстро перешел в рукопашную схватку прямо в торговом зале алкомаркета. Почувствовав, что скоро проиграет, похититель стал угрожать, что «всех здесь порешит». Затем он оставил на полу похищенную бутылку и быстро выбежал из магазина.

Продавец тут же вызвала полицию и рассказала о произошедшем. Стражи порядка изъяли записи камер наблюдения и начали поиск подозреваемого, чья личность устанавливается. За угрозы расправой мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03