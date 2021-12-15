За пьяное ДТП со смертельным исходом женщине в Артеме дали 5 лет колонии

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

В Артеме вынесли приговор в отношении 30-летней женщины: водитель попала в ДТП по пьяни, из-за чего от травм скончался ее пассажир. Авария произошла на трассе, которая ведет к Артему с дороги "Владивосток-Находка-порт Восточный", выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе краевого управления МВД.

На место в феврале 2021 оперативно прибыли ДПС, бригада скорой, МЧС. Оказалось, что машина женщина, Toyota Carina, столкнулась с Toyota Mark II. Женщина выехала на встречную и не справилась с управления. Водитель и 33-летний пассажир Carina были доставлены в больницу, но последний умер от тяжелых травм.

Приговор вынесен по части 4 статьи 264 - за пьяное вождение и смерть человека по неосторожности.

- Артемовский городской суд признал подсудимую виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили в ведомстве.

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