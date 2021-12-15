В Приморье вновь выросло количество заболевших COVID-19

Привито уже больше 860 тысяч человек, но план так и не выполнен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье эпидемиологические качели - темпы заболеваемости то снижаются, то растут. За минувшие сутки заразились 460 человек, а за время пандемии зафиксировали уже 94 910 случаев заражения, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в региональном оперштабе.

Выздоровели за сутки 363 человека, а всего - 79 626 человек. Разница между заболевшими и одолевшими болезнь растет.

При этом шестеро приморцев справиться с инфекцией не смогли. Всего в Приморье коронавирус унес жизни 1 471 жителя.

Привито как минимум первым компонентом - 861 336 человек.

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