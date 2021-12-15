"Был так молод". В Уссурийске скончался известный ведущий мероприятий

Игорь Ковтун. Фото: veduchiy_igor_kovtun

В приморском Уссурийске скончался Юрий Ковтун молодой ведущий мероприятий, который успел запомниться многим жителям города. Об этом сообщили его приятели и коллеги в соцсети, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток".

Согласно сообщению, причиной смерти стал сердечный недуг.

- Сердечко не выдержало у Игоря. Болел он, - написал коллега Ковтуна, добавив, что организован сбор средств на похороны.

Игорь Ковтун был режиссером массовых представлений, ведущим цирка "Триумф", шоуменом и вокалистом. Жители Уссурийска знали молодого человека не понаслышке. В выходные шоумен выпустил анонс новогодних выступлений - но теперь подписчики в комментариях к посту желают Игорю светлого пути и обещают добрую память.

- Близкий друг моих родственников, сегодня новость такая, и я в шоке, очень жаль, родственникам самые искренние соболезнования. Был так молод... - пишут приморцы.

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