Хозяин «Лексуса» побил машину женщины в Уссурийске и намеренно довел до слез

Мужчина разбил пассажирское и лобовое стекло на чужой машине. Фото: instagram.com/chernosliv18

Жительница Уссурийска в социальных сетях рассказала о неприятной и даже жуткой ситуации, в которую она попала. На дороге женщина встретила людей на «Лексусе», которые стали вести себя агрессивно. Итог: разбитые стекла и слезы.

Как сообщила горожанка, она ехала по дороге, и на встречу ей выехал Lexus, за которым сидели двое мужчин. Никто не хотел уступать дорогу. Более того, по словам женщины, незнакомцы решили, что она должна заехать в сугроб, а они спокойной проехать дальше.

- Вышел водитель, стал бить мне по пассажирскому стеклу, потом по лобовому. Когда стекло треснуло, он ударил еще несколько раз, а потом убежал. Я вызвала полицию, машину посмотрели, сделали фотографии, его будут искать. Но мне то от этого не легче, - с горечью делится женщина.

В комментариях многие люди поддержали и выразили соболезнование.

- Держитесь, им это все бумерангом аукнется. Все герои на девушек беззащитных наезжать, а чуть что будут видео с извинениями присылать. Только уже ничего не исправить, - пишут приморцы.

«Комсомолка» связалась с пресс-службой УМВД РФ по Приморскому краю, чтобы узнать подробности. В ведомстве обещали дать комментарии позднее.

Женщина успела сфотографировать Lexsus и его хозяина. Фото: instagram.com/chernosliv18

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