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Владивосток15 декабря 2021 1:01

Не дайте себя обмануть: в Приморье мошенники работают даже от имени Следкома

В роли следователей они применяют различные схемы и воруют личные данные
Руслан НОВИКОВ
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Аферисты представляются сотрудниками Следкома

Аферисты представляются сотрудниками Следкома

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мошенники в Приморском крае вышли на новый уровень, выяснила "КП-Владивосток" в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю. Дело в том, что телефонные нувориши представляются сотрудниками Следственного комитета.

Как сообщили в пресс-службе, лже-следователи рассказывают байки о несуществующих кредитных долгах жертвы и просят личную информацию.

- Злоумышленники, используя специальное программное обеспечение, совершают телефонный вызов, который определяется как входящий со стационарного номера следственных органов, - уточнили в ведомстве.

Напомним читателю, что требования о перечислении любых денег или материальных ценностей - незаконны. Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03