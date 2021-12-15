Больше 1600 домов отключат от водоснабжения во Владивостока из-за ремонта аварии на сетях

Котикам тоже грустно без воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Масштабная авария оставила без воды огромный массив домов Владивостока. Ремонтные работы будут вестись до вечера и закончатся только в 22 часа. Под отключения попадают больше 1600 домов, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе Примводоканала.

С 9 до 22 часов воду отключат на Дальзаводской, 1-4, Капитана Шефнера, 1-5, Светланской, 66-106, Металлистов, 17, Корабельной набережной, 21.

Части жителей повезло больше, воду вернут к 20 часам по адресам: Бурачка, 4-10, 11-17а, Борисенко, Волкова, Геров-Хасана, Запорожская, Кипарисовая, Калинина 111, 113, 115, 115а, 115б, 173, 177, 225, Патрокл, Феодесийской, Щитовой. Полный список опубликован на сайте Примводоканала.

ОБНОВЛЕНИЕ. Как сообщили в пресс-службе Примводоканала корреспонденту, авария произошла в Первомайском районе на улице Сахалинской, 1. Отключили холодную воду из-за течи на водопроводе. Ремонтные работы начнутся после полного ухода воды из труб. Планируется, рабочие успеют вернуть воду в дома к заявленным срокам.

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