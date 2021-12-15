Задержаны подозреваемые в серии краж на подстанциях Приморья

Фото: АО «ДРСК»

В Приморье задержаны четверо подозреваемых в серии краж на подстанциях Приморских электрических сетей. Размер материального ущерба составил 11 миллионов рублей.

С марта по август 2021 года злоумышленники повредили оборудование на 26 подстанциях классом напряжения 35-110 кВ, расположенных в Кавалеровском, Шкотовском, Черниговском, Ханкайском, Надеждинском, Октябрьском и Михайловском районах Приморья, а также в Уссурийске, Артеме и во Владивостоке. Основной их целью было воровство из электроустановок элементов, содержащих цветные металлы.

Исходя из характерных повреждений оборудования, периодичности правонарушений и других факторов, службой экономической безопасности компании и правоохранительными органами был разработан и проведен ряд мероприятий, позволивший установить личности четырех подозреваемых. В настоящий момент все они задержаны, ведутся следственные действия. Данные правонарушения квалифицируются как кражи группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение (статья 158 УК РФ).

В сентябре 2021 года за аналогичные правонарушения на энергообъектах Партизанского района электрических сетей приморского филиала ДРСК двое граждан были привлечены к уголовной ответственности.

Специалисты филиала напоминают: любое незаконное проникновение на объекты электросетевого комплекса и самовольное вмешательство в работу энергооборудования являются смертельно опасными. А кражи металлоконструкций, элементов оборудования подстанций и любые другие противоправные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Энергетики ДРСК просят жителей Приморья быть бдительными и своевременно сообщать о фактах хищений электросетевого оборудования и повреждений на энергообъетках в полицию или на единый телефон контакт-центра ДРСК: 8-800-1000-397.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03