Во Владивостоке установят 50 дог-боксов

Фото: bricks-arch.com

В скором времени во Владивостоке установят дог-боксы на аллеях и в парках города. 50 урн для собак разместят уже в следующем году, эту инициативу поддерживают, как жители города, так и предприниматели.

- Во многих городах это уже давно не что-то необычное. Меня радует, что в последние годы многие собаководы Владивостока на прогулку со своим питомцем выходят вместе с пакетиком и сразу же убирают за собакой. Но, к сожалению, делают это не все. Чтобы приучить людей к чистоте и порядку в любимом городе, я с большим удовольствием поддерживаю идею администрации Владивостока установить дог-боксы. Уверен, что такая инициатива станет полезной, - отметил бизнесмен Никита Злобин, который решил финансово поддержать этот проект.

В администрации города отмечают, что многие жаловались на безответственных хозяев собак, которые выгуливали своих питомцев рядом с детскими площадками и во дворах жилых домов и не убирали за своими животными. Поэтому в первом квартале 2022 года и появятся дог-боксы. Это будут конструкции с пакетами, совмещенные с урнами. В дальнейшем планируют поддерживать эту идею и расширить список мест, где будут установлены новые боксы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03