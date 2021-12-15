Во Владивостоке ревнивец дважды пытался сжечь машину соперника

"Чейзер" сгорел почти до тла - невредимым остался только капот. Фото: УМВД Приморья

Мелодрама, развернувшая во Владивостоке, привела к поджогу автомобиля. Таким образом мужчина хотел избавиться от соперника или, как минимум, хорошенько ему насолить. Удалось это только со второго раза, поэтому сейчас любвеобильный обвиняется в двойном поджоге, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в краевом управлении МВД.

- Во Владивостоке задержан и заключен под стражу подозреваемый в умышленном уничножении чужого имущества общеопасным способом - путем поджога, - рассказала Ирина Сырова, руководитель пресс-службы.

Первый поджог в ноябре удалось потушить без вреда транспорту. Тогда обвиняемый скрылся, а неравнодушные помогли устранить пожар. Через месяц несчастный Toyota Chaser все же сгорел. Он был припаркован у дома - ущерб, к слову, составил 800 тысяч рублей. Заключение пояснило: горение вызвано искусственным путем (поджог).

Полицейские задержали подозреваемого по записям с камер. 33-летний мужчина пояснил, что действовал во имя любви. Дело в том, что летом на море он познакомился с девушкой, они встречались какое-то время, а потом ухаживания она отвергла. Фигурант стал следить за личной жизнью, а когда увидел, что она в компании другого молодого человека - взбесился. По какой-то причине наилучшей местью мужчина счел поджог автомобиля соперника.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранта заключили под стражу, - уточнила Ирина Сырова.

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