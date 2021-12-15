Жительница Владивостока сорвалась с балкона 8-го этажа после ссоры с бывшим мужем

Медики пытались спасти пострадавшую, но травмы оказались смертельными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семейные разборки, виновницей которых становилась наркозависимая жительница Ленинского района, закончились ее гибелью. После очередной ссоры с бывшим супругом она повисла на перилах балкона и не смогла удержаться.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», женщина ранее была судима за хранение наркотиков, но все равно продолжала употреблять запрещенные вещества. В квартире она проживала с бывшим супругом, который работал в такси и ухаживал за их 7-летним сыном.

Между взрослыми регулярно происходили скандалы из-за неадекватного поведения наркозависимой горожанки. После очередной ссоры 35-летняя женщина оказалась на балконе, точнее за его пределами. Зацепившись за ограждения экс-супруга стала звать на помощь. Мужчина попытался втащить ее обратно в квартиру, но женщина выскользнула из кофты и сорвалась вниз, упав на козырек зооклиники.

Подъехавшие врачи скорой попытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось. Полицейские опросили свидетелей трагедии и выяснили, что одна из соседок по дому снимала все происходящее на видео. Запись была изъята для дальнейшего разбирательства. Знакомая семьи сообщила, что ранее погибшая после ссор уже висела на руках на балконе, но тогда она сумела самостоятельно вернуться в квартиру.

По факту гибели женщины следователи СК прводит проверку.

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