Во имя человеческих жизней: роддом №3 во Владивостоке признан одним из лучших

Фото: Владивостокский клинический родильный дом №3.

Для всех женщин, которые готовятся стать мамами, важно доверять свое здоровье и жизнь своего малыша лучшим из лучших. И жительницам приморской столицы определенно повезло, ведь Владивостокский клинический родильный дом №3 стал лауреатом Всероссийской премии «ПроДокторов 2021». Весь год пациенты сами выбирали врачей и клиники, которые, по их мнению, подтверждают звание профессионалов. Люди оставляли свои отзывы на портале премии, по итогам были выбраны лидеры мнений.

– Наши специалисты помогают женщинам, планируя и наблюдая их беременность, преодолевая преграды на пути к счастливому материнству и принимая долгожданных деток в родильных залах. Они проводят сложнейшие операции, требующие особого мастерства и ювелирной точности, и выхаживают младенцев, чей вес порой не достигает и 500 граммов, – отмечают в роддоме.

Сегодня родильный дом № 3 – это не просто медицинское объединение, а учреждение, включающее в себя женскую консультацию, Центр сохранения беременности, акушерский и гинекологический стационары, взрослую и детскую реанимации, отделение новорожденных и отделение второго этапа выхаживания, а также собственную клинико-диагностическую лабораторию. Такая обширная и сложная структура позволяет работать слаженно, тем самым повышая скорость, эффективность и качество помощи.

Главный врач больницы Светлана Сагайдачная. Фото: Владивостокский клинический родильный дом №3.

Также в любом деле важны и люди, которые с которыми работаешь.

– Коллектив – это гордость родильного дома № 3. Именно благодаря сотрудникам новейшие технологии и передовое оборудование в нашем учреждении соседствуют с высочайшей профессиональной грамотностью, чуткостью к пациентам и любовью к своему делу, с верой в чудо и желанием его осуществить, – говорят в медучреждении.

Для всех специалистов и, конечно, главного врача больницы Светланы Сагайдачной важно, чтобы замечали их труд и старания.

– Стать лауреатом премии – достижение, которым действительно можно гордиться. Мы благодарим всех пациентов, которые оставили свои отзывы об оказанных нашим учреждением медицинских услугах, – подчеркивает Светлана Сагайдачная. – Целеустремленность, профессионализм и желание трудиться во имя человеческих жизней – все то, что позволяет нашему роддому развиваться и двигаться вперед, делая его одним из ведущих лечебных учреждений Приморского края.

Грамота, которую вручили клинике. Фото: Владивостокский клинический родильный дом №3.

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