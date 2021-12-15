Судмедэксперт психбольницы в Приморье сравнила пандемию COVID-19 c девяностыми в России

Дверь с окошком в один из изоляторов с больными COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медпсихолог отделения судебно-психиатрических экспертиз краевой психбольницы Владивостока Екатерина Буравлева ответила на вопросы о влиянии коронавируса на психику, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Пандемию коронавируса Буравлева сравнила с "лихими девяностыми" - так она охарактеризовала изменения, происходящие сейчас в обществе и экономике.

- В 90-е годы были социально-экономические изменения. Там тоже общество меняло свой строй. Это тоже стресс для каждого. Общая картина пандемии будет оценена много позже, ведь процессы идут, требуется осмысление, - рассказала врач.

Она добавила, что ковид влияет на психику. Дело в том, что, по мнению специалиста, не бывает здоровой психики без здорового тела, а инфекция имеет системное влияние на организм. Поэтому, отметила врач, стоит заботиться о физической активности в такое непростое время.

- Для нашего психического здоровья очень важен теплый, близкий контакт с другими людьми. Мы социальные существа <...> "Одичание" уже зафиксировали. Потому что была изоляция, мы были не в контакте, - сообщила Буравлева.

Рост эмоционального напряжения у жителей, по мнению врача, очевиден. Пандемия сделала людей тревожнее и агрессивнее.

- Сейчас нужно принять, что мы не всесильны, что не все идет по нашему плану, - заключила специалист.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03